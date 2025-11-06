Michael-teaser gir et glimt av storhet

HQ

Ventetiden er endelig over - og etter mye stillhet og hemmelighold får vi nå en liten teaser fra den kommende "Michael". Den storslåtte biografien om den ikoniske popstjernen og hans turbulente liv - fullt av moonwalks og musikalske triumfer. Regissør Antoine Fuqua lover en visuelt overdådig fortelling som vil gå i popstjernens fotspor - fra tidlig barndom til superstjerne - med ingen ringere enn Jaafar Jackson i hovedrollen. Likheten er forbløffende, og slektningen til Jackson-familien ser ut til å ha klart å fange Michaels utseende, stemme og bevegelser perfekt.

Om filmen også vil ta for seg alle kontroversene fra den senere delen av karrieren, samt de mørkere sidene ved barndommen hans - det er noe teaseren ikke avslører. Premieredatoen er satt til 24. april neste år, og vi krysser fingrene for at dette blir en helt fantastisk film. Sjekk ut teaseren nedenfor.

Gleder du deg til Michael?