Michael van Gerwen trekker seg fra Premier League Darts, Littler får to poeng og bye til semifinalen

Michael van Gerwen, den nederlandske profesjonelle dartspilleren, har meldt forfall til et Professional Darts Corporation (PDC)-arrangement i Glasgow på grunn av sykdom. Som et resultat av dette har den populære Luke Littler fått en bye til semifinalen, der han skal møte enten Jonny Clayton eller Gerwyn Price.

Van Gerwen, som for øyeblikket er rangert som nummer fire på PDC Order of Merit, slo nylig Littler i en utslagsrunde i Antwerpen forrige uke, og har vært i god form i de foregående rundene. Han vil imidlertid ikke være i stand til å fortsette den gode rekken, og rivalen Littler vil få to poeng i tabellen og ett poeng i differansen, noe som er viktig for den samlede Premier League Darts.

Etter to runder leder Michael van Gerwen Premier League Darts etter å ha vunnet 5 kamper og en natt, og Gerwyn Price er nummer to etter å ha vunnet 3 kamper og 5 poeng.