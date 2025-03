Michael Waltz tar fullt ansvar for Signal-lekkasje

HQ

Siste nytt om USA . Michael Waltz, Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, har tatt fullt ansvar for det store sikkerhetsbruddet som involverte en privat Signal-chat som utilsiktet inkluderte journalisten Jeffrey Goldberg.

Gruppechatten, der høytstående tjenestemenn i administrasjonen diskuterte planlagte luftangrep i Jemen, ble lekket, noe som satte rikets sikkerhet i fare. Du kan lese mer om Trump-tjenestemenns chattlekkasje som avslørte USAs krigsplaner her.

Waltz erkjente sin rolle i opprettelsen av gruppen, men avviste spørsmål om hvordan Goldberg havnet i samtalen, og avfeide hendelsen som en pinlig, men ikke-kritisk feil, og insisterte på at den ikke utgjorde noen trussel mot rikets sikkerhet.

Til tross for hans forsvar har kritikere slått alarm over alvorlighetsgraden av bruddet, og noen antyder at det kan ha brutt nasjonale sikkerhetslover, og krever en grundig etterforskning. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.