Micheal Ray Richardson, den første NBA-spilleren som ble utestengt på livstid, dør 70 år gammel

Micheal Ray Richardson, tidligere NBA-spiller som var den første spilleren som ble utestengt på livstid fra NBA på grunn av sitt narkotikabruk, har dødd 70 år gammel kort tid etter å ha blitt diagnostisert med prostatakreft. Richardson hadde en lang karriere mellom 1978 og 2002, selv om han ble utestengt på livstid i 1986 for å ha testet positivt på kokain for tredje gang på tre sesonger. Utestengelsen ble imidlertid opphevet i 1988, men han kom aldri tilbake til ligaen, men spilte i Europa.

"Jeg tror han er den største NBA-spilleren som aldri har blitt innlemmet i Hall of Fame. Utrolig spiller - spiller, person og familiemann", sa hans advokat og venn John Zelbst, via ESPN. "Han er et eksempel på hvordan man kan gjøre opp for seg og gjøre noe ut av seg selv.

Et av hans tidligere NBA-lag, New York Knicks, beklaget hans død: "Den firedobbelte NBA All-Star-spilleren var en av de tøffeste forsvarsspillerne i sin tid, og gjorde en utrolig forskjell for Knicks i løpet av de fire sesongene han spilte for klubben."

Etter utestengelsen spilte han i Kroatia, Italia og Frankrike, blant annet i Virtus Bologna, frem til han la opp i 2002. Deretter trente han noen lag i CBA (Continental Basketball Association), en mindre liga i USA som ble avsluttet i 2009. Han har også vært med på å skrive boken "Banned: How I Squandered an All-Star NBA Career Before Finding My Redemption" og var far til Michael Amir Junior Richardson, som spiller for Fiorentina i Serie A og for Marokkos landslag.