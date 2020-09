Michel Ancel sluttet hos Ubisoft på grunn av anklager mot han

Du ser på Annonser

Man kan trygt si at Ubisoft har slitt fælt med at urovekkende mange hos selskapet har blitt anklaget for både seksuell trakassering, utroskap og andre ufine ting de siste månedene, så jeg var nok ikke alene om å frykte det verste da Rayman-skaperen Michel Ancel plutselig sluttet i forrige uke. Det viser seg at dette var med god grunn.

Den franske avisen Libération hevdet nemlig først at Ancel var under etterforskning etter anklager om å ha "en giftig lederstil" under arbeidet med Beyond Good & Evil 2, noe både Ubisoft og Ancel nå har bekreftet. Selskapet poengterer dog at etterforskningen fortsatt pågår, og at det derfor ikke var tatt en avgjørelse fra det sin side.

Hva anklagene angår hevder avisen sine kilder at Ancel sin oppførsel til tider var så fæl at utviklerne hyret inn flere ledere slik at de nærmest kunne fordele tiden med han mellom seg bedre. De hevder også at disse tydelige utviklingsproblemene skyldes stilen hans. Med både dårlig oppførsel, stadig endring av målsettinger og generelt rot skal flere av utviklerne ha blitt utbrent og fått depresjon, noe han selv mener størrelsen og ambisjonene for prosjektet bør ta på seg noe av skylden for. Uansett er han altså ikke innvolvert i arbeidet med Beyond Good & Evil 2 eller andre spill lenger, så forhåpentligvis blir ting bedre nå som han føyer seg inn i rekken av både Ubisoft-ledere og Assassin's Creed Valhalla sin "creative director".