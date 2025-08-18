Michelin-restaurant tar opptil 19 pund for vann

HQ

Bare tapp fra springen for meg, takk. En ny vannmeny på en Michelin-restaurant i Cheshire, Storbritannia, har fått folk til å heve øyenbrynene med sin rene vannmeny, der man kan finne flasker til priser på opptil 19 pund.

I samarbeid med en av landets fem vannsommelierer har La Popote-eier Joseph Rawlins designet menyen, som lar gjestene velge mellom syv premium vannflasker å drikke fra. Det er fire med kullsyre og tre uten kullsyre.

Ifølge Sky News starter de stille vannene på 5 pund og går opp til 12 pund, mens de musserende vannene starter på 5,50 pund og går helt opp til 19 pund for en drink av det portugisiske merket The Palace of Vidago. Selv om vann kanskje ikke er kjent for å ha en rekke ulike smaker, kan klarheten og renheten til de dyrere merkene få deg til å lure på hvordan en flaske vann til 20 pund egentlig smaker.

