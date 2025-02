Michelle Monaghan mottar fortsatt sin årlige Tom Cruise-kake

HQ

Det går en liten legende i filmbransjen om Tom Cruise og hvordan han liker å sende bursdags- eller julekaker hvert år til noen av sine tidligere medspillere. Glen Powell, Elle og Dakota Fanning, Miles Teller, Tom Hanks, disse er bare noen av stjernene som fortsatt mottar den berømte kaken hvert år, og en annen person som er på den listen er Michelle Monaghan.

The White Lotus Stjernen jobbet med Cruise på Mission: Impossible -franchisen allerede fra 2006 i Mission: Impossible III og fortsatte deretter å dukke opp av og til i oppfølgere som Ghost Protocol og Fallout. Denne historien med Cruise betyr at Monaghan er en hyppig mottaker av den berømte Cruise-kaken, noe hun bekreftet i et intervju med The Independent.

"Selvfølgelig får jeg Tom Cruise-kake. Jeg får den hvert år, og jeg elsker den."

Monaghan utdypet selve kaken og hvordan den er: "Å, den er årlig, og den er så seriøs! Den er av kokosnøtt, og den kommer med et lite ornament på, fordi den sendes i høytiden. Og det står, du vet, 'varme hilsener, Tom Cruise'. Og den er så saftig, så tett, og bare den mest utrolig deilige kaken du noen gang har spist i hele ditt liv."

Mens Monaghan for tiden er aktuell i tredje sesong av The White Lotus, dukker Cruise neste gang opp i Mission: Impossible - The Final Reckoning i mai.