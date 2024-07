Michelle Yeoh spiller hovedrollen i Star Trek: Section 31 trailer

Den nye traileren for Star Trek: Section 31, en Paramount+ eksklusiv film om dannelsen av den kontroversielle organisasjonen Section 31 har debutert. Konseptet er hentet fra Deep Space Nine -tiden, men her ser det ut til å ha blitt maksimert til det ytterste når den hensynsløse Empress Philippa Georgiou (spilt av Oscar-vinneren Michelle Yeoh) blir leder for spionoperasjonen.

Star Trek: Section 31Filmen, som er en spinoff av Star Trek: Discovery, vil ha digital premiere en gang tidlig i 2025. Ser dette ut som en film for deg?

Synopsis :

Star Trek: Section 31, en Paramount+ Original Movie, har Oscar®-vinneren Michelle Yeoh i hovedrollen som keiser Philippa Georgiou, som slutter seg til en hemmelig avdeling i Stjerneflåten. Hun får i oppgave å beskytte Den forente planetføderasjon, men må også ta et oppgjør med fortidens synder.