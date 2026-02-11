Michelle Yeoh spiller sammen med Michelle Yeoh, Michelle Yeoh og Michelle Yeoh i Sandiwara

Sean Baker opplevde nylig en enorm suksess da Anora kom og hevdet tonnevis av priser og viste seg å være en massiv hit blant fansen. Det er på grunn av dette du sannsynligvis er litt interessert i forfatterens / regissørens neste verk, som nettopp har fått en trailer.

Sandiwara er en film som utforsker det pulserende bybildet i Penang, og går i dybden på levebrødet til mange av de særegne karakterene som har sitt hjem i den asiatiske storbyen. Det er også en merkelig film, ettersom den i utgangspunktet har én skuespillerinne i hovedrollen, nemlig Michelle Yeoh, som faktisk portretterer fem karakterer i denne filmen, nemlig kritikeren, kremmeren, servitrisen, vloggeren og sangeren. Jepp, en ganske kompleks rolleprestasjon for Yeoh som vil vise seg å være en hodepine for kritikerne hvis filmen tar av.

Synopsis for Sandiwara legger til: "Michelle Yeoh leverer en transformativ forestilling, midt i Penangs pulserende bybilde. I samarbeid med den Oscar-belønte regissøren Sean Baker presenterer Sandiwara en dristig, oppslukende feiring av kvinnelighet, kulturell identitet, kulinarisk arv og den uavhengige filmens ånd."

Sandiwara begynner å gå på kino 20. februar, og du kan se en trailer for filmen nedenfor.