Mickey 17 blir forsinket med tre måneder

HQ

I en ideell verden ville vi alle ha sett Mickey 17 nå. Filmen skulle egentlig ha hatt kinopremiere en gang i år, men ble flyttet til en premiere i januar 2025 i stedet. Planene har nå endret seg, og datoen har blitt flyttet nok en gang.

Collider rapporterer at Mickey 17 forsinkelsen stammer fra at Michael Jackson-biopicen er forsinket. Etter å ha blitt flyttet fra en april-utgivelse til en oktober-utgivelse av Lionsgate, etterlot Michael Jackson-biopsien et stort gap i april. Et gap som Mickey 17 og Warner Bros. er glade for å fylle.

"Vi er glade for den nye datoen, og veldig glade for at filmen vil være tilgjengelig for publikum i IMAX", sier en talsperson for Warner Bros. i en uttalelse. Den nye offisielle datoen er 18. april 2025, og selv om det kanskje ikke virker som en lang forsinkelse, kommer det til å få vintermånedene til å føles enda lengre.