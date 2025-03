Mickey 17 ser ikke ut til å bli noen kinosuksess

HQ

Parasite-regissør Bong Joon-Hos nyeste film Mickey 17 har i stor grad imponert kritikerne, men den har ikke helt klart å tromme inn store mengder penger på kino. I hvert fall hvis åpningshelgen er noe å gå etter.

Til sammen spilte Mickey 17 inn 53 300 000 dollar på kino (via Variety). Filmens budsjett var angivelig på 118 millioner dollar, og markedsføringsbudsjettet var på rundt 80 millioner dollar. Den vil derfor trenge rundt 275 millioner dollar for å gå i null, noe som ikke ser helt sannsynlig ut.

Selv om det ikke er uvanlig at en film går i null etter en litt skuffende åpningshelg, er vi ikke sikre på at Mickey 17 kan klare det, med tanke på at den har litt av en bakke foran seg. Med mange filmer som i dag tjener mest penger på billettkontoret i åpningshelgen, må vi se om Mickey 17 kan få flere mennesker i kinoene takket være jungeltelegrafen.