Microids på Gamescom: Fem spill som fanget vår oppmerksomhet på årets messe

Gamescom kan være et uvanlig sted å besøke som pressemedlem. Vi har mange avtaler, men får bare en brøkdel av tiden til å faktisk spille og prøve de aktuelle prosjektene før vi må gå videre til en annen avtale (som på grunn av størrelsen på Koelnmesse kan være 15 minutters gange unna). Heldigvis hadde jeg den luksusen at jeg kunne slå meg ned på Microids' stand for å sjekke ut en håndfull unike og annerledes spill. Mens du snart vil få se intervjuer basert på hvert av disse prosjektene, får du her en oppdatering på de lovende prosjektene Microids har i vente.

Empire of the Ants

Jeg skal ikke lyve, dette spillet er vanskelig å forstå seg på. Det er en adaptasjon av den berømte Empire of the Ants -historien der en enkelt maur tar på seg utfordringen med å lede kolonien sin gjennom ulike farer. Folkene på Tower Five har tatt dette konseptet og gjort det om til en strategiadventure-hybrid, der du tar på deg utfordringer av varierende vanskelighetsgrad som dreier seg om alt fra enkle utforskningsoppgaver til virkelig komplekse strategiske oppgaver der du må arrangere og kontrollere ulike kolonier og baser og bruke dem til å lage en fungerende hær som kan beskytte kolonien og overmanne enhver innkommende trussel.

Mens de mer generelle spillelementene viste seg å være litt av en utfordring å mestre, var det ene området som virkelig skilte seg ut, uten tvil den fotorealistiske grafikken. Spillet spiller fra perspektivet til en ørliten maur, og gir en skildring av en mikroverden som kanskje ellers kommer best til sin rett i Pikmin-serien. De fotorealistiske elementene gjør imidlertid at det som ofte er en plage for oss mennesker, plutselig blir en skrekk i dette spillet, og det ble absolutt forsterket da man sto ansikt til ansikt med en hageedderkopp...

Amerzone - Utforskerens arv

Jeg var faktisk ikke klar over hva Amerzone var da jeg først hoppet inn i dette spillet. Jeg var ikke kjent med at det var en remaster av en en gang elsket eventyrtittel, men heldigvis hindret det meg ikke i å se hva denne moderne versjonen hadde i vente. Amerzone - The Explorer's Legacy er et pek-og-klikk-eventyr som handler om å oppklare mysteriene i den uutforskede jungelen i Amazonas. Det er en kjernehistorie å følge og mange miljøgåter å løse, og mange av dem vil holde deg på tå hev mens du forsøker å løse utfordringene.

Ettersom dette er en veldig hands-off-opplevelse, en der du kan fullføre mesteparten av spillingen med bare én hånd, er spørsmålet om Amerzone vil være i stand til å fortsette å vekke interessen til fansen etter hvert som timene ruller videre. Jeg vil si at mange av de tidligere utfordringene og gåtene gjorde mye for å holde meg underholdt, så forhåpentligvis kan utviklerne på Microids Paris fortsette å overraske på denne fronten.

Smurfene: Drømmer

Etter min første dag på messen var dette søte, lille plattformspillet et av høydepunktene mine. The Smurfs: Dreams er et 3D-plattformspill der de ikoniske, små, blå smurfene tar opp kampen mot den onde Gargamel etter at han har forhekset innbyggerne på Smurfs Village og tvunget dem inn i en dyp søvn. Målet er å begi seg inn i drømmene til de ulike smurfene for - på en nesten Inception-aktig måte - å vekke dem fra søvnen innenfra.

Dette plattformspillet har alt du ønsker og trenger for at et spill av denne typen skal utmerke seg. Det er enkelt å ta i bruk og spille, har en livlig og fargerik kunstretning, varierte tematiske verdener, tonnevis av nisjepregede og morsomme spillmekanikker, spennende sjefskamper, samarbeidsstøtte, og det hele spilles fra et mer uvanlig isometrisk perspektiv. Jeg vil ikke påstå at dette er en Astro Bot -kandidat, men det er definitivt et plattformspill du bør se opp for.

Flint: Treasure of Oblivion

En annen tittel som overrasket og fascinerte meg. Flint: Treasure of Oblivion er et sjørøver-RPG som bruker turbasert strategi i kampene. Det er basert på Treasure Island IP og er designet for å være både delvis autentisk i forhold til hvordan sjørøveri ble portrettert på 1700-tallet, men tilbyr også en mer moderne og kunstnerisk fortellerretning som involverer tegneserier.

Flints historie og narrative tilnærming var definitivt den delen av opplevelsen som fanget oppmerksomheten min mest, spesielt når man legger til det faktum at utvikleren Savage Level gikk langt for å sikre at noen av stedene spillet utspiller seg på er så autentiske som mulig. Teamet tok turer til mange kjente karibiske steder for å sikre at den digitale tolkningen deres var helt riktig, så du kan være trygg på at dette piratrollespillet vil by på et eventyr som føles ekte.

Little Big Adventure: Twinsen's Quest

Til slutt har vi Little Big Adventure: Twinsen's Quest. Dette er en nyinnspilling av den berømte 90-tallstittelen, og det var riktignok et spill jeg aldri hadde opplevd før jeg prøvde denne moderne tilpasningen. Selv om jeg ble forsikret om at spillingen er ment å handle om prøving og feiling, og at det er ganske utfordrende, etterlot det meg litt usikker i praksis. Balansen og designet føltes litt for rigid og stivt, og verdenen føltes mer som et problem å utforske enn en verden som jeg vil gjøre alt for å avdekke alle hemmeligheter og ekstra mål.

For Little Big Adventure -fansen kan jeg legge til noe som utvilsomt vil få deg til å gå i spinn, nemlig at dette spillet vil være mye større enn originalen, med mer innhold å utforske og flere måter å gjøre det på. I tillegg har grafikken blitt forbedret, men bruker fortsatt en low-poly-stil, det er ny musikk fra den originale komponisten, og den magiske ballmekanikken har blitt oppdatert for å gjøre den mer responsiv og virkningsfull når den er i aksjon.

Dette er bare et lite utdrag av hva Microids har i vente for resten av 2024 og fremover. Følg med for intervjuer med utviklerne av hvert spill i din lokale Gamereactor-region.