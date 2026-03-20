MicroLED-prisene synker - og blir "nesten overkommelige"

MicroLED har lenge vært teknologiverdenens ekvivalent til en uoppnåelig drøm - fantastisk bildekvalitet, vanvittig lysstyrke og en levetid som får OLED til å se ut som en forgjengelig vare. Problemet? Prislappen. Eller rettere sagt: prislappene.

Men nå begynner det faktisk å skje ting. Ifølge nye rapporter fortsetter prisene på MicroLED-skjermer å falle, og det i et ganske raskt tempo. Vi snakker heller ikke om mindre justeringer - vi snakker om betydelige fall sammenlignet med for bare et par år siden, og noen modeller nærmer seg nå noe mer fornuftige nivåer. Årsaken er ganske enkel: Produksjonen blir stadig bedre. Produksjonsmetodene blir stadig mer effektive, flere aktører kommer på banen, og teknologien går sakte, men sikkert fra å være rene demoprodukter til å bli faktiske forbrukerdingser.

Samtidig skal vi ikke late som om MicroLED plutselig har blitt budsjettvennlig. Tvert imot - selv etter prisfallet er teknologien fortsatt flere ganger dyrere enn sammenlignbare OLED-skjermer i samme størrelse. Men trenden er klar: flere størrelser, flere modeller og gradvis rimeligere priser. Til og med produsenter som LG og Samsung satser nå på mindre skjermer, noe som historisk sett har vært en av de største hindringene.

