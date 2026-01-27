Micron bygger anlegg til 24 milliarder dollar

HQ

Kort tid etter at Micron la ned sin avdeling for forbrukerminne, kunngjorde selskapet i en pressemelding at det bygger et nytt wafer-fabrikkanlegg i Singapore for å utvide sitt eksisterende anlegg for produksjon av minnemoduler.

Dette er en massiv 10-årig investering som vil koste Micron 24 milliarder dollar, og som forventet er den rettet mot AI. Minnefabrikken skal være i full drift i år, og det nye NAND-anlegget starter byggingen i andre halvdel av 2028, og vil gi 700 000 kvadratmeter renromsplass for waferproduksjon.

Anlegget blir i to etasjer, det første i Singapore, og vil gi 1600 arbeidsplasser i tillegg til de 1400 som skapes av den eksisterende minneproduksjonen.

"Microns lederskap innen avansert minne og lagring muliggjør den AI-drevne transformasjonen som omformer den globale økonomien. Vi er takknemlige for den langvarige støtten og det vellykkede partnerskapet med myndighetene i Singapore, inkludert EDB og JTC. Denne investeringen understreker Microns langsiktige forpliktelse til Singapore som et viktig knutepunkt i vårt globale produksjonsnettverk, noe som forbedrer forsyningskjedens robusthet og fremmer et levende økosystem for innovasjon."

Manish Bhatia, konserndirektør for globale operasjoner i Micron Technology.

Microns investering tyder sterkt på at etterspørselen etter minne og lagring innen AI-industrien vil fortsette å bli prioritert, noe som kan legge ytterligere press på forbrukermarkedet og bidra til høyere priser for gamere.