Micron legger ned forbrukermerket Crucial etter nesten 30 år

Crucial, et velkjent, stabilt, velfungerende og svært rimelig minne- og lagringsmerke, produsert av OEM-produsenten Micron, har besluttet å legge ned virksomheten helt og holdent, og de siste leveransene vil gå ut i februar 2026, ifølge en pressemelding.

Dette skyldes i sin helhet krav fra AI-datasentre, og Micron er overraskende ærlige om nedleggelsen av merkevaren.

"Den AI-drevne veksten i datasentrene har ført til en kraftig økning i etterspørselen etter minne og lagring. Micron har tatt den vanskelige beslutningen om å avslutte Crucial-forbrukervirksomheten for å forbedre tilbudet og støtten til våre større, strategiske kunder i segmenter som vokser raskere".

"Takket være et lidenskapelig fellesskap av forbrukere har Crucial-merket blitt synonymt med teknisk lederskap, kvalitet og pålitelighet for ledende minne- og lagringsprodukter. Vi vil gjerne takke våre millioner av kunder, hundrevis av partnere og alle medarbeiderne i Micron-teamet som har støttet Crucial-reisen de siste 29 årene."

- Sumit Sadana, EVP og Chief Business Officer i Micron Technology

Vi har Crucial-produkter som vi bruker hos Gamereactor - og de har ikke sviktet oss en eneste gang. Et varemerke som vil bli savnet.