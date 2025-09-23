Microsoft: "2025 markerer vår største investering i Game Pass til dags dato"
Som du sikkert har lagt merke til, har det vært et veldig godt år å være Game Pass-abonnent. Og det er ikke bare en magefølelse. ID@Xbox-sjef Chris Charla kommenterer dette faktum i et intervju med Eurogamer, og avslører at tjenesten har sett sine største investeringer noensinne i år og forklarer at de har avtaler med over 150 partnere :
"Flertallet av partnerne som har hatt et spill i Game Pass ønsker å ta med sine fremtidige titler til tjenesten. Som et resultat av dette har vi signert avtaler med mer enn 150 partnere for å utvide katalogen. Vi fortsetter å ha kontakt med hundrevis av partnere hvert år for å gå gjennom kommende titler."
Blant titlene som ble lagt til i 2025 på dag én, er Avowed, Clair Obscur: Expedition 33, Doom: The Dark Ages, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Remastered, og Wuchang: Fallen Feathers - og selvfølgelig Hollow Knight: Silksong. Charla fortsetter med å si at de har investert mer penger enn noen gang før i dette :
"I fjor jobbet vi med over 50 lag for å signere deres første Game Pass-avtale. I år markerer vår største investering i Game Pass til dags dato, og vi er fortsatt fokusert på å levere den mest spennende og mangfoldige katalogen i spillverdenen."
Det er verdt å merke seg at Charla snakker om tredjepartsavtaler her, men som vi vet, har ting også vært solid på førstepartsfronten. Hva synes du om Game Pass-tilbudet så langt i 2025?