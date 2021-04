Microsoft annonserer Xbox Classic Mini

Du ser på Annonser

Ryktene begynte å svirre allerede i fjor, hvor en av designerne bak den originale Xbox-konsollen, Seamus Blackley, spurte om hvorvidt Xbox-fans var interesserte i å se en Xbox Mini, i stil med NES Classic Mini, SNES Classic Mini og PlayStation Classic.

Og nå har det blitt bekreftet at dette produktet faktisk eksisterer, og kommer allerede den 21. mai. Akkurat som de tidligere nevnte produktene kommer Xbox Classic Mini i en fin liten pakke, og med 25 innebygde klassiske Xbox-titler.

Den kommer dessuten med en liten versjon av den originale Duke-kontrolleren, som her kalles "Luke". Prisen er enda ikke offentliggjort, men vi regner med at den ligger på rundt 100 dollar, som mange av de små konsollene vi tidligere har sett.

De første 15 spillene er allerede avslørt, og resten vil avsløres innen lanseringen den 21. mai:

• Halo: Combat Evolved

• Halo 2

• Grabbed by the Ghoulies

• Dead or Alive 3

• Conker: Live & Reloaded

• Voodoo Vince

• Forza Motorsport

• Project Gotham Racing

• Rallisport Challenge 2

• Ninja Gaiden

• Fable

• Splinter Cell

• Grand Theft Auto: San Andreas

• Blinx: The Time Sweeper

• The Elder Scrolls III: Morrowind

Nedenfor finner du bilder av maskinen samt logoen.