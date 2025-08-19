Microsoft antyder billigere Xbox Cloud Gaming-alternativ

HQ

Xbox kan være ute etter å utvide skypresset med en billigere variant av Xbox Cloud Gaming. Dette ble avslørt av Microsoft-sjef Jason Ronald i en podcast som diskuterte tjenestens fremtid.

For øyeblikket er det bare abonnenter på Game Pass Ultimate-nivået på $ 20 per måned som kan streame spill gjennom skyen. Men Ronald antydet at selskapet vurderer et mer tilgjengelig nivå for spillere som ikke vil betale for hele Ultimate-pakken.

"En av de tingene vi ser er at det er mange spillere som bruker Game Pass Ultimate for å få tilgang til skyen, enten det er den primære måten de spiller på, eller en ekstra måte å spille på farten. Jeg tror det gir oss muligheten til å gjøre det mye rimeligere og mer tilgjengelig for spillerne. Enten det er å gå inn i nye regioner, eller nye måter å få tilgang til Xbox-skyen på", forklarte Ronald.

Microsoft har tidligere utforsket ideen om et dedikert skyabonnement, potensielt støttet av annonser - noe selskapet nå kan komme tilbake til. I mellomtiden utvidet Xbox nylig Cloud Gaming utover Game Pass-biblioteket, slik at brukerne kan strømme sine egne kjøpte titler, så lenge de abonnerer på Ultimate.

Det var også planer om å selge spill direkte via Xbox-appen for Android med innebygd skystrømming, men disse ambisjonene ble satt på vent på grunn av pågående juridiske tvister. Det er likevel tydelig at Microsoft ser på Xbox Cloud som en sentral del av sin fremtidige strategi - og et mer lommebokvennlig nivå kan være rett rundt hjørnet.

Ville du abonnert på en dedikert Xbox Cloud-tjeneste?