Microsoft avholder stort Surface-event senere denne måneden

Man kaller det jo "techtember", nettopp fordi så mange store produkter fra verdens største produsenter lanseres i september. Vi får nye Apple-produkter om ikke lenge, men nå følger også Microsoft opp med nytt fra Surface-serien.

Via deres hjemmeside har Microsoft avslørt at et nytt Surface-event vil gå av stabelen den 22. september klokken 17.

De har enda ikke sagt noe om hva vi kommer til å se, men ryktene har allerede pekt på en Surface Duo 2-telefon, og nye Surface Laptops. Dessuten indikerer bildet, som du kan se nedenfor, en Surface tablet-enhet, som en Surface Go, Surface Pro X eller liknende.