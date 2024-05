Microsoft avlyste Killer Instinct turnering for at folk ikke skulle tro at en oppfølger var på vei

HQ

I går benyttet turneringsarrangør Connor Kelly anledningen til å fortelle en virkelig merkelig historie på X om et kamparrangement. Han jobbet for Microsoft-eide Start.GG og startet arbeidet med en fancy Killer Instinct -turnering, som også hadde 1500 dollar i premiepenger.

Det ble en suksess fra starten av, og mange ønsket å delta. Man skulle kanskje tro at alle ville være fornøyde, ikke minst Microsoft. Men ... det var ikke tilfelle. Microsoft likte ikke ideen i det hele tatt, og ifølge Kelly ba de etter det spesifikt om at han aldri skulle arrangere en stor Killer Instinct -konkurranse igjen.

Hvorfor, spør du kanskje? Jo, Microsoft var redd for at folk skulle tolke en halvoffisiell turnering som et tegn på at et nytt spill var på vei, og derfor ville de ikke at Kelly skulle arrangere en slik turnering. Det var med andre ord bedre at spillet var dødt.

En ganske merkelig historie som helt sikkert er ensidig, men Connor Kelly er pålitelig og har ingen grunn til å finne på dette. Det ser rett og slett ut til å være et tilfelle av en spesielt stor hjernefert fra Microsofts side.