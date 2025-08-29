Microsoft avskjediger ansatte etter interne protester mot tilknytning til Israel

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Microsoft har avskjediget en liten gruppe ansatte som har protestert mot selskapets forretningsforbindelser med Israel, opplyste protestgruppen No Azure for Apartheid i en uttalelse onsdag.

No Azure for Apartheid hadde krevd at selskapet skulle kutte sine bånd til Israel. "Vi er her fordi Microsoft fortsetter å forsyne Israel med verktøyene de trenger for å begå folkemord, samtidig som de forleder og villeder sine egne ansatte om denne virkeligheten."

Noen arbeidere hadde okkupert presidentens kontor tidligere denne uken, mens andre hadde slått leir utenfor hovedkvarteret og krevde en slutt på kontrakter som involverte Azure-skytjenester. I mellomtiden sa selskapet at de hadde "skapt betydelige sikkerhetsproblemer".

Oppsigelsene kommer i kjølvannet av omfattende kritikk etter at rapporter avslørte at Microsoft-teknologi ble brukt av israelske overvåkingsorganer. Samtidig føyer protestene seg inn i rekken av voksende uro i amerikanske selskaper som er under press på grunn av sin rolle i Gaza-konflikten.