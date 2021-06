Microsoft avslører offisielt Windows 11

Forrige uke ble de første bildene fra Microsofts kommende Windows 11 lekket, og nå har Microsoft selv vist frem det nye operativsustemet.

Windows 11 er ifølge Microsoft inspirert av PC-bruken under pandemien, så videosamtaleverktøyet Microsoft Teams er nå integrert direkte i verktøylinjen.

I det hele tatt gjør det nye WIndows mye for å holde folk "connected" med omverdenen. Et organesert feed (kalt Widget) vil ved hjelp av en algoritme oppdatere brukeren med nyheter, underholdning og sosiale notifikasjoner.

Microsoft sier også at Windows 11 er skapt for gaming uten å går for mye i detalj. Men det virker som at Xbox Game Pass-appen til PC har fått en tiltrengt overhaling og vil bli mer integrert med systemet.

Endelig har Windows 11 på touch-enheter fått en ny design, som gjør det lettere å navigere rundt med fingeren.

Windows 11 blir tilgjengelig som gratis oppgradering til kvalifiserte Windows 10-PCer, og vil bli rullet ut i løpet av sommeren og inn i 2022.