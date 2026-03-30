Microsoft bekrefter Xbox Games Showcase 2026 blir 7. juni

Vi har akkurat kommet inn i våren og gått over til sommertid, og Microsoft vil at vi skal begynne å glede oss til konferansene som mange av de store selskapene fortsatt holder på de datoene da E3 i Los Angeles pleide å finne sted. Selv om disse konferansene nå ledes av Geoff Keighleys SGF, har Xbox bekreftet at Xbox Games Showcase 2026 vil finne sted den 7. juni kl. 19, med store kunngjøringer fra både Xbox Games Studios og deres partnere rundt om i verden.

Dette arrangementet vil umiddelbart etterfølges av en Gears of War: E-Day Direct, som åpenbart bekrefter at neste del i The Coalition-serien - en forhistorie til hovedserien - finner sted under E-dagen. Som Xbox sier i en pressemelding og via Xbox Wire, vil vi få se nytt gameplay og detaljer levert direkte av spillets utviklingsteam.

2026 markerer som kjent 25-årsjubileet for lanseringen av den første Xboxen, så vi er sikre på at det blir en spennende konferanse, spesielt etter de nylige endringene i Xboxs ledergruppe. Microsoft kunngjorde også at Xbox Fan Fest kommer tilbake i år, en samling med spillere i Los Angeles for å feire merkevaren og dens titler gjennom historien.

Hvilke overraskelser tror du den grønne spillgiganten har i vente for oss i år?