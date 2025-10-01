Microsoft bekrefter store endringer i Game Pass

HQ

Etter nylige rykter har Microsoft nå bekreftet store endringer i Game Pass, med betydelige endringer i de ulike abonnementsplanene og prisøkninger. La oss starte med det de fleste nok er mest nysgjerrige på: Game Pass Ultimate.

Microsoft lover nå flere "day one"-lanseringer - over 75 per år - og legger også til Fortnite Crew (med tilgang til Fortnite Battle Pass, 1000 V-Bucks hver måned og andre godbiter), Riot Games-belønninger og Ubisoft+ Classics til abonnementet, mens tidligere tjenester som EA Access blir værende. For å vise at de mener alvor, blir 45 spill lagt til bare i dag, inkludert Hogwarts Legacy og flere Assassin's Creed-titler.

I tillegg forlater Xbox Cloud Gaming beta og vil nå kunne kjøre i 1440p. De forbedrer også poengsystemet sitt med belønningsprogrammet slik at Ultimate-abonnenter kan tjene tilsvarende $ 100 per år (100 000 poeng) å bruke.

Dette betyr imidlertid at prislappen blir hevet, og det betydelig. Den nye månedsprisen for tjenesten vil være $ 29.99, noe som er en økning på 50%.

Microsoft har også tatt et signal fra Sonys navnekonvensjoner for abonnementene sine, og omdøpt Game Pass Core til Game Pass Essential, mens Game Pass Standard blir Game Pass Premium.

Game Pass Essential vil derimot beholde sin prislapp på 9,99 dollar per måned. Antall inkluderte spill vil imidlertid dobles fra 25 til 50, og tilbudet gjelder både PC og Xbox. I tillegg får du ubegrenset skyspill, noe som ikke var inkludert før, samt Riot Games-belønninger. Dette abonnementet kan gi deg opptil $ 25 med belønningsprogrammet.

Hva med Game Pass Premium? Det vil beholde sin prislapp på $14,99, men vil også få et større bibliotek (for tiden 200 titler), komplett med PC-spill. Både Diablo IV og Hogwarts Legacy vil bli lagt til, blant mange andre. Xbox-utgitte titler vil bli lagt til i abonnementet i løpet av et år (unntatt Call of Duty). Også her vil gratis skyspill bli lagt til, og Premium-kunder vil få alle fordeler i spill som League of Legends, Call of Duty: Warzone og Rainbow Six: Siege X. Med abonnementet kan du tjene opp til $ 50 årlig i belønningsprogrammet ved å spille spill.

Til slutt har vi PC Game Pass, som vil forbli, men prisen vil øke fra $ 11,99 til $ 16,49, og det vil ikke være noen andre endringer (verken gode eller dårlige) annet enn tillegget av Ubisoft + Classics.

Hva synes du om denne nye planen for Game Pass fra Microsoft, som du også kan lese mer om på Xbox Wire?