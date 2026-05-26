Microsoft betaler en kvart milliard dollar for å unngå rettssak i Kotick-saken

Selv om Microsoft betalte svimlende 68,7 milliarder dollar (95 dollar per aksje) for Activision Blizzard i oppkjøpet av sistnevnte, den desidert største handelen i spillverdenen noensinne, er det mange som mener at de kom billig unna. Blant dem er det enorme svenske pensjonsfondet Sjunde AP-fonden, som hevder at daværende Activision Blizzard-sjef Bobby Kotick forhastet seg med å selge selskapet for å unngå alvorlige anklager mot ham og selskapet, blant annet om seksuell trakassering.

Kotick selv benekter alle beskyldninger og hevder at alle aksjonærer bør være takknemlige for salget fordi "konsollsalget er på et historisk lavmål", noe han mener viser at han solgte til rett tid. Han legger også skylden på Embracer, som han sier står bak anklagene, men alt uten bevis.

Men kanskje var det noe i saken til Seventh AP-fondet. Microsoft har nå gått med på å betale en kvart milliard dollar, og har dermed kjøpt seg ut av søksmålet i stedet for å kjempe i retten. Kotick selv er imidlertid ikke fornøyd, og ifølge Game File hevder Koticks team nok en gang at Embracer står bak påstandene :

"Dette Delaware-søksmålet hadde tilsynelatende som mål å bidra til å bane vei for Embracer til å øke sitt fotfeste i California-markedet på bekostning av Activision, noe som gjør det vanskeligere for Activision å rekruttere talent og ekspandere gjennom M & A-aktivitet av den typen som Activision stolte på for å vokse historisk.

Embracer har også kommentert saken, og sier til Game File at det "kanskje er vanskelig å akseptere for Kotick, men vi trengte ikke og trenger ikke hjelp fra et svensk pensjonsfond for å konkurrere med Activision."

Boom, som barna sier. Selv om saken nå er avsluttet, får vi se om Kotick klarer å la være å kommentere saken ytterligere.