Microsoft betalte mer for S.T.A.L.K.E.R. 2 på Game Pass enn det kostet å lage

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Helt siden helt nye spill begynte å bli lagt til i Game Pass, har spillere diskutert og analysert økonomien bak tjenesten. Hvorfor legger utviklere ut spillene sine på lanseringsdagen i stedet for å selge dem selv?

I siste instans handler det selvfølgelig om penger, og Microsoft betaler et engangsbeløp på forhånd, noe som fungerer som et sikkerhetsnett for studioet og gjør at det slipper å bekymre seg for hvor godt et spill vil selge senere. Et godt eksempel på hvor mye penger som kan tjenes, kommer fra den ukrainske kanalen OLDboi, der GSC Game Worlds grunnlegger Sergiy Grygorovych forklarer at Microsoft betalte mer for den tidsbegrensede eksklusivavtalen for « S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl og for retten til å inkludere spillet i Game Pass enn det spillets utvikling faktisk kostet.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Det var dermed et spill som i praksis var lønnsomt allerede før utviklingen i det hele tatt var kommet i gang. Det var etter at Microsoft la merke til hvor godt tittelen ble mottatt etter den første presentasjonen, at de bestemte seg for å få avtalen raskt i havn.

I dag er det, i tillegg til PC og Xbox Series S/X, også tilgjengelig på PlayStation 5, og det har vært spekulasjoner om en Switch 2-versjon.