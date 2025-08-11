Microsoft blir trukket for retten på grunn av avviklingen av Windows 10

HQ

Slutten på Windows 10 nærmer seg med stormskritt, men en mann håper å forhindre at operativsystemet forsvinner i oktober. Californiske Lawrence Klein har levert inn en klage mot Microsoft i San Diego og er villig til å ta teknologigiganten til retten på grunn av tapet av Windows 10.

Ved å tvinge folk til å "oppgradere" til Windows 11, hevder Klein at Microsoft tvinger folk til å kjøpe nye enheter. "Microsofts strategi var å bruke sin dominerende posisjon i OS-markedet til å oppnå en dominerende posisjon i markedet for generativ AI. Dette gjorde de ved å tvinge kundene til å kjøpe nye enheter (eller få økonomiske konsekvenser hvis de ikke gjorde det) og kjøre Windows 11, og dermed sikre en stor brukerbase som ville få tilgang til dette produktet som standard", heter det i klagen (oppdaget av PCGamer).

"Med bare tre måneder til støtten for Windows 10 avsluttes, er det sannsynlig at mange millioner brukere ikke vil kjøpe nye enheter eller betale for utvidet støtte. Disse brukerne - hvorav noen er bedrifter som lagrer sensitive forbrukerdata - vil være utsatt for en økt risiko for cyberangrep eller andre datasikkerhetshendelser, noe Microsoft er godt klar over."

Klein mener at Windows 10 først bør avvikles når det utgjør mindre enn 10 % av alle Windows-brukere. Per april 2025 ble operativsystemet brukt av 53 % av alle Windows-brukere. Selv om Windows 11 vil bli tatt i bruk i større grad takket være at Windows 10 forsvinner, mener Klein fortsatt at millioner av enheter vil bli foreldet hvis Windows 10 forsvinner, hovedsakelig på grunn av maskinvarekravene til det nye operativsystemet.

Dette er en annonse: