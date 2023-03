Microsoft: "Det gir null forretningsmessig mening å ta Call of Duty ut av PlayStation"

HQ

Rima Alaily, konserndirektør for Microsofts konkurranserettsgruppe, har uttalt at å fjerne Call of Duty fra PlayStation i fremtiden (hvis Microsoft ville ende opp med å kjøpe Activision Blizzard) ville være en dårlig forretningsavgjørelse. Mens hun snakket med Axios om dette, sa hun "Det gir null forretningsmessig mening å ta Call of Duty ut av PlayStation"

Alaily fortsatte med å forklare at Call of Duty-serien har en stor spillerbase på PlayStation, og det ville ikke være fornuftig å ekskludere dem fra spillet. Årsaken er at spill på tvers av plattformer og kryssprogresjon har blitt stadig mer populært, noe som betyr at det ikke ville være gunstig for spillets generelle suksess å begrense spillet til bare én plattform.

Alailys kommentarer antyder at Microsoft er fokusert på å utvide spillerbasen og sikre at spillet er tilgjengelig for så mange som mulig, uavhengig av hvilken plattform de velger å spille på.

Takk GamingBolt