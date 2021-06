Microsoft drar i gang stort E3-salg på PC og Xbox

E3 2021 starter offisielt den 12. juni i år, men en dag tidligere drar Microsoft i gang noe de har valgt å kalle Deals Unlocked, som er et enormt E3-salg som varer frem til den 17. juni. Og å påstå at det er enormt er ingen overdrivelse.

På Xbox Wire har de listet hva vi kan forvente:



Save up to 55% on over 500 digital games



Save up to 75% on select games from Xbox Game Studios



Save up to 60% on select PC digital games



Get Xbox Game Pass Ultimate for $1 for 3 months



Save up to 25% on select gaming accessories



Save on gaming PCs starting at $699



Kort sagt er det både spill og hardware fra Microsoft Store, og de spesifiserer titler som Gears 5, Doom Eternal, Dirt 5, Destiny 2: Beyond Light, Assassin's Creed Valhalla Gold Edition og mange fler. En gyllen mulighet til å fylle spillbiblioteket ditt med mange fine titler innen din etterlengtede sommerferie starter.