Microsoft Edge øker i bruk og har nesten 14 % av markedet

At Google Chrome fortsatt dominerer markedet for nettlesere på datamaskiner, er det ingen tvil om, og det kommer neppe som noen overraskelse. Med en markedsandel på (nesten) 65 % har selskapet et fast grep om brukerne og et betryggende forsprang.

Men Microsoft gjør det også bra, og den nye versjonen av Edge vinner stadig terreng og har nå nesten 14 % av markedet. Interessante tall med tanke på hvor utskjelt den gamle versjonen av samme nettleser var i lang tid.

Edge er faktisk den nettleseren som har vokst desidert mest det siste året, og om de underliggende årsakene til dette skyldes vellykket markedsføring eller at folk ser bort fra Chrome, er uvisst. Vel, det er noe vi bare kan spekulere i for øyeblikket.

For de som er interessert i resten av markedet, ligger Apple Safari på tredjeplass med 6,64 %, etterfulgt av Firefox med 6,64 % og Opera nederst blant de store med 2,91 %.

