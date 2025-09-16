Microsoft endrer funksjonaliteten til Xbox-knappen på PC

HQ

Microsoft har nettopp avslørt noen nye planer for alle som spiller PC-spill på Windows 11 ved hjelp av sin Xbox Series S/X-kontroller. Det er en ny funksjon for Xbox-knappen, der et langt trykk vil åpne Oppgavevisning for å gjøre det enklere for deg å velge og administrere spillene dine, noe som er spesielt ment å gjøre ting enklere for fremtidige bærbare Xbox-enheter.

Som før vil et kort trykk åpne Game Bar, og du kan også slå av kontrolleren ved å holde den nede enda lenger. Etter kommentarene på sosiale medier å dømme, ser det ikke ut til at alle er like imponert over å ha to funksjoner knyttet til et langt trykk. Vi får se hvordan det føles etter å ha brukt den en stund, eller om Microsoft velger en annen løsning.