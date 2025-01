Microsoft er utgiveren av Ninja Gaiden 4

HQ

Det hadde gått forhåndsrykter om et nytt Ninja Gaiden i forkant av gårsdagens Xbox Developer Direct, men med Ninja Gaiden: Ragebound på vei, var det mange som ikke trodde at Koei Tecmo ville gi ut to spill i samme serie samme år. Å ha to spill i en serie kan være forvirrende, de ville stjele medieoppmerksomhet fra hverandre, og få det til å føles mindre eksklusivt.

Men... Koei Tecmo kunne ikke brydd seg mindre om dette, og i tillegg til å overraskende både annonsere og smuglansere Ninja Gaiden II Black (PC, PlayStation og Xbox Series S/X - og inkludert med Game Pass), annonserte de også Ninja Gaiden 4, som har premiere i år. Sistnevnte er imidlertid ikke utviklet av Team Ninja, men av PlatinumGames, og er også inkludert i Game Pass.

Inkludering av store tredjepartsspill med Game Pass fra i dag skjer et par ganger i året, men det er fortsatt relativt sjeldent. Så hvorfor Ninja Gaiden 4?

Det viser seg nå at det var Microsoft som presset på for at Ninja Gaiden 4 skulle bli en realitet, og Xbox Game Studios er derfor utgiveren. Markedssjef Aaron Greenberg forklarer på sosiale medier at det hele "startet med @XboxP3 [Phil Spencer] besøk med disse teamene i Japan for mange år siden".

I et Xbox Wire-intervju med Team Ninja -sjef og Ninja Gaiden 4 -produsent Fumihiko Yasuda kommenterer han hvordan det føles å jobbe med Xbox-teamet igjen ( Team Ninja -spillene var Xbox-eksklusive for både Xbox og Xbox 360 de første årene) og å bringe spillet rett til Game Pass:

"Med titler som Dead or Alive-serien og Ninja Gaiden-serien - spesielt det originale Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Black og Ninja Gaiden 2 - har vi en lang historie med Xbox. Det er lenge siden sist, men vi er glade for å bringe den siste delen tilbake til Xbox-spillerne. I tillegg er vi glade for at flere får muligheten til å oppleve spillet nå som det er lagt til i Game Pass."

Ninja Gaiden 4 vil bli utgitt for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X i høst - og vil som nevnt bli inkludert i Game Pass.