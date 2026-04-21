Microsoft er vertskap for en ny ID@Xbox showcase og lover en overraskelse

Tempoet i nye strømmer og digitale arrangementer har vært utrolig intenst i månedene siden nyttår, og denne uken vil ikke være noe unntak. Microsoft har annonsert at det er tid for en ny runde med ID@Xbox Showcase, et arrangement dedikert til indie-utviklere.

Disse utstillingsvinduene fremhever ofte veldig interessante spill, med mange titler som går videre til å bli bestselgende hits (under den siste, for seks måneder siden, så vi Mouse: P.I. For Hire, Invincible VS, og Vampire Survivors, bare for å nevne noen). Allerede på forhånd ser dette arrangementet lovende ut, og vi er lovet en nærmere titt på :



Aphelion



Mistfall Hunter



Solo utjevning: Oppstå Overdrive



Det er ingen spøkelser på Grand



Vi har også lest at det vil være "en overraskelse", men vi kan bare spekulere i hva det kan være. ID@Xbox Showcase starter 23. april kl. 17.00 GMT / 18.00 CEST via plattformer som Twitch og YouTube, og vi vil selvfølgelig rapportere om hva som blir vist.