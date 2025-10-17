Microsoft feirer Halloween med det årlige Xbox Shocktober-salget

HQ

Det er på tide å fylle på litt videospillgodhet da Microsoft nå har startet det årlige Xbox Shocktober Sale. Det er over 200 nedsatte titler og DLC, så sjansen er stor for at du finner noe du liker, og flere av disse er til og med ganske nye, så det er en flott mulighet til å gjøre noen gode kjøp på en regnfull høstdag.

Vi har håndplukket ti gode forslag til deg som vi anser for å være virkelig gode tilbud, og som er rabattert frem til 2. november:



Alan Wake 2 - 70 % avslag (£14,99 / €17,99)



Dead Island 2 Ultimate Edition - 75 % avslag (£14,49 / €17,49)

Devil May Cry 5 Special Edition - 60 % avslag (£13,99 / €15,99)

Dredge - 50 % avslag (kr 10,99 / 12,49)



Dying Light 2 Stay Human Digital Extras Edition - 67 % avslag (£21,77)

Ghostbusters: The Video Game Remastered - 67 % avslag (£8,24 / €9,89)



Ghosts 'n Goblins Resurrection - 65 % avslag (£10,49)



Little Goody Two Shoes - 50 % avslag (£7,49 / €9,99)



Resident Evil 4 - 50 % avslag (£19,99)



The Quarry Deluxe Edition - 85 % avslag (£12,74)



Gå over til Shocktober-salgssiden for å bla gjennom utvalget av spill som tilbys, og del gjerne gode funn med dine andre Gamereactor-lesere i kommentarfeltet nedenfor. Deling er, som alltid, omsorgsfullt!