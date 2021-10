Microsoft feirer Xbox sitt 20-årsjubileum med livestream i november

HQ

Når Xbox fyller 20 år den 15. november er det tid for å se tilbake og reflektere over den lange reisen. Det er i hvert fall det Microsoft tenker ettersom de nå a href="https://news.xbox.com/en-us/2021/10/19/celebrating-the-biggest-three-months-of-back-to-back-blockbuster-game-launches-in-xbox-game-pass/" title="Celebrating Three Epic Months of Back-to-Back Blockbuster Game Launches in Xbox Game Pass" target="_blank">har annonsert</a> en livestream de kaller Xbox Anniversary Celebration som begynner klokken 18 den 15. november.

De sier spesifikt at det handler om å hylle to tiår av Xbox og at ingen nye spill vil presenteres i sammenheng med dette:

"We invite you to join us on Nov. 15 to celebrate the 20th Anniversary of Xbox and Halo with a fun, digital broadcast for fans around the globe. While we won't announce any new games, this anniversary broadcast will be a special look back at 20 years of Xbox. We'll share more details soon, so stay tuned."

Det har gått rykter om at flere spill vil bli lagt til på listen over bakoverkompatible titler for Xbox One og Xbox Series i forbindelse med arrangementet, men så langt er ingenting bekreftet. Vi antar at det vil være gjester som har vært involvert i Xbox og sannsynligvis også spill som har vært spesielt viktige.