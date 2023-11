Microsoft fikk ikke lov av EA til å lage fotballspill

HQ

Da PlayStation og Xbox var unge, hadde både Sony og Microsoft et ganske imponerende utvalg av egne sportsspill, inkludert hockey, amerikansk fotball og basketball. Men noe de ikke hadde, var fotball. Og det virker som om det finnes en god forklaring på dette.

Det viser seg nemlig at Microsoft også jobbet med et fotballspill, men at det ble kansellert etter krav fra EA, som ikke ønsket konkurranse. En av grunnene som ofte nevnes til at Dreamcast aldri ble noen kommersiell suksess, er at EA aldri støttet den. Dermed fikk Dreamcast aldri de viktige sportsspillene som casual-publikummet ønsker seg.

Nå avslører den tidligere Microsoft-utvikleren Garrett Young i podcasten Kiwi Talkz at Microsoft desperat ønsket å sikre seg EAs støtte. Derfor måtte de signere en avtale som forbød Microsoft å lage fotballspill til Xbox. Førstepartsfotballspillet som var under utvikling, ble til slutt kansellert, og så vidt vi vet, har det aldri blitt vist, så vi vet ikke hvor langt det var kommet i utviklingen.

Det bør legges til at EA opererer på samme måte den dag i dag og prøver å kjøpe eksklusive rettigheter til alle store idrettsorganisasjoner for å sikre at ingen kan true sportsimperiet deres. Dette gjør det mulig for EA å ha et mykt monopol, og de kan lansere nye fullpristitler hvert år med svært små endringer - siden det praktisk talt ikke finnes noen konkurranse.

Takk, ComicBook.com.