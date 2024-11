Microsoft Flight Simulator 2024

HQ

Microsoft Flight Simulator var et av de beste spillene i 2020. Vi lovpriste teknologien bak produktet og ambisjonsnivået, og i denne etterlengtede oppfølgeren er alt skrudd opp til elleve og vanligvis en stor forbedring. Det er ikke til å ta feil av potensialet, og det er en av årets flotteste titler når alt fungerer som det skal. Problemet er at det ofte ikke gjør det, og mange av de tekniske feilene kan sabotere opplevelsen. Derfor er det også en av årets vanskeligste titler å anmelde, for når dette fungerer, underholder det på kongelige premisser akkurat som sin forgjenger.

Det mest imponerende er at du, akkurat som i forgjengeren, har muligheten til å velge et sted på jorden og begynne å fly. Alt du trenger å gjøre er å velge sted, tid, fly og deretter klikke på start, hvor det nå er raskere og raskere enn noensinne å laste inn i spillverdenen. Hvis vi vil besøke Gobi-ørkenen i et seilfly eller sveve med helikopteret vårt over Grand Canyon, kan vi gjøre det. Dette er tittelens største styrke. Denne gangen har simulatoren også blitt bevæpnet med spillelementer og flere kjøretøy, noe som betyr at du i denne versjonen kan starte en karrieremodus og utføre jobber som piloter gjør i det virkelige liv, og dette kan omfatte å fly passasjerer, slukke branner og redde mennesker. Du belønnes med stjerner og penger for å fullføre oppdrag, som du kan bruke til å fly nye typer oppdrag og kjøpe flere kjøretøy.

Karrieremodus er en kjærkommen nyvinning og noe vi savnet i forgjengeren. Vi trenger ikke lenger å modifisere eller late som om vi flyr folk til forskjellige steder på jorden. Selv om de AI-innspilte stemmene i denne versjonen byr på flere lattervekkende øyeblikk, kan vi ikke annet enn å synes at spillmodusen er en flott funksjon. En av grunnene til at vi liker modusen, er hvor varierte oppdragene kan være når det gjelder lengde, tid på døgnet, vær, sted og kjøretøykategori. Systemet straffer deg også ganske hardt for feil, noe som betyr at du raskt kan miste dine opptjente ferdighetsnivåer. Vi setter virkelig pris på utfordringen som tilbys.

En kritikk vi vil rette mot straffene under oppdragene, er at de ofte er uklare. Du kan for eksempel bli straffet for å bevege deg for fort når du takserer flyet ditt, men det er ingen forklaring på hva hastigheten skal være i tall. Det tar også tid å forstå hva du blir bedømt på, og forskjellen mellom 80 % og 95 % i en enkelt kategori. Selv om systemene er dype og komplekse, må informasjonen kommuniseres bedre.

En løsning på informasjonsproblemet ville være et godt leksikon, mer omfattende treningsoppgaver rettet mot karrieremodus og videoklipp. Foreløpig må du finne informasjonen på tredjeparts nettsteder, noe som er både tidkrevende og unødvendig. Selv om det finnes ganske fyldige manualer for enkelte fly på tittelens nettside, skulle vi gjerne sett at dette var bygget inn i spillet. En tittel som kan inspirere til dette er Civilisation, som gjør en god jobb med å forklare kompleksitet i et godt format. Dette er noe vi mener Asobo bør utforske, siden simuleringen er så kompleks og henvender seg til så mange ulike målgrupper. Det kan også føre til at flere tør å fordype seg i simulatoren og bli en større del av fellesskapet.

Vi følger et par piloter på sosiale medier som fordyper seg i denne oppfølgeren. De hjalp oss med å komme ordentlig i gang med forgjengeren, for det er ikke lett å programmere flycomputerne, autopiloten eller bare å fly. Når du vil lukke hjelpesystemene, må du ofte søke etter informasjonen på Internett, og det er vanskelig å lære seg mange aspekter av simuleringen bare ved å prøve og feile. Vi håper at utviklerne inviterer det dedikerte fellesskapet sitt til å utarbeide flere og bedre treningsmoduser, for vi tror mange spillere vil bli litt forvirret av at informasjonen noen ganger er mangelfull.

Til tross for noen problemer med måten informasjonen blir forklart til spilleren på, synes vi at karrieremodusen er et fantastisk tillegg, og det er fordi vi har etterspurt noe slikt i mer enn ti år. En styrke er at du får mye veiledning om hvordan du skal fly. Du kan for eksempel slå på ikoner som guider deg gjennom trafikkmønstre for å lande riktig, i tillegg til at du også får rutene forhåndsplanlagt i blokken din, som du også kan bruke til å finne og notere ned informasjon. Disse rutene vises med ikoner ute i verden mens du flyr, hvis du trenger den hjelpen. Vi liker disse funksjonene, og det viser at Asobo har forsøkt å tilby hjelp til nykommere. Du kan også tilpasse hvor lett eller vanskelig flyvningen skal være direkte i menyene, der det kan være like enkelt som å fly i Grand Theft Auto V eller like vanskelig som i en vanlig flysimulator.

I tillegg til muligheten til å tilpasse opplevelsen din, er dette også et av årets flotteste spill. Det er takket være en bedre gjengitt flora og fauna enn i forgjengeren, og det gjør at verden ser mer realistisk ut enn noensinne. Takket være flere biomer er det også mer variasjon i naturen enn tidligere. Det finnes en spillmodus som plasserer deg rett i nærheten av noen av de vakreste stedene på jorden, og derfor er det også positivt at det finnes en flott innebygd fotomodus som bidrar til å gjøre opplevelsen bedre enn noensinne. Vi elsket å oppdage verden i forgjengeren, og den er enda mer interessant i denne versjonen takket være bedre belysning, grafikk, fotomodus og sterkere ytelse.

Selv om spillet flyter bedre og grafikken er oppgradert, er det problemer med den tekniske siden. Flere av treningsmodusene for helikoptre låser seg, noe som fører til at du ikke kan fullføre oppdragene, og i karrieremodusen oppstår det situasjoner der passasjerene sitter utenfor flyet. Til tross for dette har vi erfart at flyene ofte er forskånet fra de verste problemene, mens de andre kjøretøytypene typisk er mer berørt. Mange av problemene er så alvorlige at du må starte spillet på nytt...

Selv om teknologien er mangelfull, er lyden virkelig imponerende, og i løpet av de timene vi har brukt på tittelen, har vi faktisk ikke hatt noen problemer i denne kategorien. Flyene, helikoptrene og seilflyene høres ut akkurat slik vi synes de skal høres ut, og det er mektig å høre motorbrølet inne i cockpiten på vei inn i en storm. Været høres også fantastisk ut i denne simuleringen, der den eneste kritikken vi kan komme med, er at stemmene kunne ha trengt flere tekstlinjer å lese opp for variasjonens skyld, og at Asobo burde ha jobbet med å forbedre kvaliteten på stemmene, ettersom innsatsen deres ofte innbyr til latter.

Vår konklusjon er at det er mye å like med denne ambisiøse oppfølgeren, til tross for at det finnes mange spillødeleggende bugs. Nesten alle systemene er bedre enn i forgjengeren, bakgrunnssimuleringen er mer avansert og kompleks, helikoptrene, flyene og seilflyene oppfører seg bedre i luften, og vi vil våge å påstå at sistnevnte kategori er den beste simuleringen som noensinne er gjort i et spill. Været er både variert og mer komplekst enn tidligere, noe som fører til mer interessante reiser, og det er fordi vind og uvær påvirker hvordan flyene oppfører seg i luften. De kan være vanskelige å navigere og irriterende, men stormer er også vakre å se på, og det fikk oss ofte til å ta en pause i spillet for å fotografere dem.

Vi fløy over Zambia og fikk motorstopp, noe som førte til at vi måtte nødlande i South Luangwa nasjonalpark. Vegetasjonen var tett med trær, gress og sjiraffer som vandret rundt enkelte vannhull, og vi ble oppriktig imponert over det grafiske nivået på bakkehøyden. Vi steg ut av vår slitte Cessna Skyhawk og vandret rundt i verden. Dessverre er ingenting perfekt, og noen steder ser elendige ut, men ute i naturen kan det være scener som er minst like vakre som i luften, noe som er ganske uvanlig i en simulator av denne typen. Vi fikk orden på flyene våre og klarte til slutt å fullføre oppdraget, men minnene fra turen ble sittende lenge etter at vi hadde slått av spillet. Derfor er inntrykkene våre generelt positive, dels fordi det fungerer oftere enn ikke, dels fordi det skaper gode spillminner, og dels fordi det forbedrer mange av forgjengerens spillsystemer. Det er mengden av tekniske problemer som hindrer dette i å nå høyere høyder enn forgjengeren.