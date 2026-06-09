Microsoft Flight Simulator 2024 får et offisielt lisensiert Airbus-cockpit

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Microsoft Flight Simulator 2024 Det er i ferd med å bli enda bedre for hardcore sim-fans, fordi det nå kommer et offisielt lisensiert Airbus-cockpit, ifølge Windows Central.

Trak Racer Airbus TR550-cockpitet ble vist på den nylige Sim Racing Expo. Det er et offisielt lisensiert produkt som henter designinspirasjon fra Airbus. Du trenger ikke et helt rom for å sette det opp, samtidig som du har plass til dine dedikerte flyspaker og eventuelt ekstra tilbehør du liker å bruke med Microsoft Flight Simulator 2024. Det er ikke sammenleggbart, men setet kan tas av hvis du trenger litt ekstra plass når du ikke bruker det.

«TR550 er et dedikert flysimuleringsrigg utviklet for å gjenskape sitteposisjonen, sidestikkgeometrien og det oppslukende miljøet i et moderne Airbus-cockpit. Ikke en spillstol med en joystick. Den ekte varen – så nærme du kan komme uten å gå på rullebanen.»

Alle festene er fullt justerbare, inkludert pedalene, slik at virtuelle piloter har full frihet til å bygge et oppsett som fungerer akkurat slik de ønsker. Den er ikke billig, men kan være verdt det hvis du ønsker å ta Microsoft Flight Simulator-opplevelsen din til neste nivå.

Prisen er 1 028 euro (1 198 dollar i USA). Forhåndsbestillinger er åpne, og levering forventes i oktober.