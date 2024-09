Microsoft Flight Simulator 2024 grafikk sammenlignet med forgjengeren

HQ

Den 19. november er det tid for premieren på Microsoft Flight Simulator 2024, og som vi nylig fortalte, er det et spill som krever mye av PC-en din. Grunnen er at det er voldsomt vakkert, og i en ny YouTube-video har brukeren ObsidianAnt gjort en grafikksammenligning mellom Microsoft Flight Simulator og Microsoft Flight Simulator 2024.

Forskjellene er betydelige og gjør det veldig klart hvorfor du blant annet anbefales å ha hele 64 gigabyte RAM hvis du vil nyte denne monumentale tittelen i all sin prakt. Sjekk ut videoen nedenfor.