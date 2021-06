Microsoft Flight Simulator aldersmerket for Xbox av ESRB

Du ser på Annonser

Det virker som at vi kan regne med å få se Microsoft Flight Simulator på Xbox under Xbox & Bethesda Games Showcase (som starter klokken 19 den 13. juni) på E3. Xbox Series-versjonen har nemlig blitt aldersmerket av det amerikanske PEGI-motsvaret ESRB, som skriver:

"This is a flight simulation game in which players can engage in a variety of flying challenges in several locations. Players can select various aircraft, create training programs, and design flight plans."

At det har blitt aldersmeret mindre enn to uker innen E3 starter gjør det til en sannsynlig kandidat. Vi anmeldte Microsoft Flight Simulator i fjor da det kom til PC og elsket det. Siden har det blitt forbedret mye med mer detaljerte oppdateringer av Japan, USA, Storbritannia og Benelux-landene.