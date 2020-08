Du ser på Annonser

Vi må helt tilbake til 1982 for å finne den første utgivelsen av Microsoft Flight Simulator. Microsoft kalte det simulator, men det var langt fra realistisk. Det ga allikevel PC-brukere muligheten til å gjenoppleve myten om Icarus på et moderne vis. Mellom 1982 og 2006 ble det utgitt tolv Microsoft Flight Simulator-spill, men så snudde det med Microsoft Flight Simulator X. Microsoft annonserte ingen ny utgivelse i serien, og fokuset ble rettet mot det mindre vellykkede gratisspillet Microsoft Flight som ble erklært død bare måneder etter utgivelse. Siden den gang har Microsofts virtuelle hangarer vært stengte.

Allikevel sviktet aldri spillerne Microsoft Flight Simulator-serien. I de siste fjorten årene har Microsoft Flight Simulator X blitt beriket med både gratis og premium-utvidelser mens dusinvis av nettsamfunn har blitt dannet. Titusenvis av timer brukt på ren frivillig basis har gjort Microsoft Flight Simulator X så realistisk som det kan være.

Derfor økte pulsen på alle entusiastene av serien da Microsoft annonserte sin tilbakekomst til de virtuelle skyene med en ny utgave i serien. Litt over et år senere sitter jeg her, klar til å anmelde det som enkelt nok heter Microsoft Flight Simulator.

Mangelen på tall og datoer i tittelen tilsier at dette er en gjenoppliving av serien. Produktet jeg blir levert har tatt mange generasjonssteg fremover sammenlignet med Flight Simulator X. De historiske elementene kjent fra serien er fortsatt tilstede, men de er blitt utvidet og forbedret på all verdens måter.

La meg starte med rekonstruksjonen av omgivelsene som på mange måter representerer den tydeligste forbedringen selv for de som bare har prøvd de tidligere flysimulatorene fra Microsoft i mindre doser. Jordkloden har blitt rekonstruert helt perfekt ved bruk av komplekse fotogrammetriteknikker som har gjort det mulig å gjenskape hver eneste fjellskrent som finnes på planeten vår med unik presisjon. Den lille bakken bak huset ditt? Jepp. Grand Canyon? Jepp, den er der den også. Videre har de lagt på data om veier, jernbaner, byer, elver, innsjøer, skoger og kystlinjer. Teknikker for å bruke satellitter til å gjenkjenne områder har tatt store steg de siste femten årene, og Microsoft Flight Simulator utnytter dette til det fulle når de lar meg finne alt på riktig plass. Fra indiske storbyer til den lille bygda innerst i norske fjorder.

Noen steder har blitt rekonstruert med nærmest skremmende realisme. Alle storbyene i en rekke land har blitt gjenskapt med fotografisk nøyaktighet. Her finner jeg hvert eneste hus, skyskraper, gate, bro og park som er naturlig gjenkjennbart. Er du heldig nok til å bo i en av de rekonstruerte byene vil prikklikt virkeligheten vil alle kjenne seg igjen fra å se på omgivelsene i den virtuelle verden. Muligheten til å fly, og bare se med egne øyne for å bruke landemerker som veier, elver og jernbaner til å orientere meg er kanskje den største fordelen med spillet. Microsoft Flight Simulator er selve paradiset for Visual Flight Rules (VFR)-entusiaster som elsker å fly småfly over alle vakre landskap verden har å by på. På en av mine flygninger dro jeg fra Venezia i retning alpene, og fløy over hele Nord-Italia før jeg landet i Milano etter å ha brukt noen minutter på å lete etter kontoret vårt ved bruk av elver og motorveier. Det er over trettisju tusen flyplasser i Microsoft Flight Simulator. Deriblant de minste og mest ubetydelige flyplassene som hovedsakelig brukes til paragliding-entusiaster. Oppsummert i ett ord: ekstraordinært.

Det neste aspektet med spillet er selvsagt kvaliteten på selve flyene som er med . Standardversjonen som er inkludert i Game Pass inneholder tjue fly, og strekker seg fra småfly til store passasjerfly som Airbus A320 og Boeing 747. Det som overrasker meg er den massive forbedringen i rekonstruksjonen av instrumentene i flyene. I Microsoft Flight Simulator X var cockpitene rimelig nedjusterte, og det var bare en liten prosentandel av knappene det faktisk gikk an å trykke på. I dette spillet er simulatorfølelsen i cockpiten langt høyere, og jeg kan trykke på nesten alle knappene. Flight Management System, instrumentet som tillater meg å navigere blant flygningsplanene i de mer avanserte flyene, fungerer helt perfekt.

Det må likevel sies at det mangler noen funksjoner som har vært ønsket av de mest hardbarkede simulatorpilotene. Eksempelvis er det ikke mulig å kontrollere starten av APU-en på Airbus A320, og andre småfunksjoner har rett og slett blitt oversett. Uansett er det en kompleks sjekkliste som må følges for å starte et fly, og de som ønsker å ta simuleringen helt til det ytterste og starte flyet helt fra bunnen av kommer til å bruke mye tid på å trykke på knapper og sjekke en rekke indikatorer. Heldigvis finnes det en datastyrt co-pilot som kan utføre disse oppgavene for meg. Skulle for eksempel naturen kalle, og jeg må ta en liten pause, kan co-piloten også fly for meg.

Som forventet er fysikken til flyene veldig realistisk. På maks simuleringsnivå oppfører flyet seg virkelighetstro, og det responderer til hver eneste lille høydejustering samtidig som de atmosfæriske forholdene spiller inn. Værsimulasjonssystemet gir, i tillegg til å være nydelig visuelt med skyer som ser ut som åkere med sukkerspinn, en skikkelig utfordring til de mest vågale pilotene. Å ta et småfly gjennom en storm er langt skumlere enn du kan forestille deg, selv i en simulator. Det er selvsagt ikke mangel på funksjonalitet når det kommer til realistisk vær for hver lokasjon heller ettersom data hentes inn fra ulike værstasjoner som deler informasjon over internett.

Microsoft Flight Simulator ønsker å være et moderne produkt, og har derfor en robust flerspillerdel, noe som manglet i de tidligere utgavene i serien. Flerspillerdelen fungerer nærmest som et MMO-spill hvor alle de virtuelle pilotene deler samme luftrom. Det er ikke uvanlig å møte på andre piloter som har samme kurs som meg, og da er det viktig å stole på flygelederkontrollen. Foreløpig er flygelederkontrollen datastyrt, men dette endrer seg snart. Asobo Studio har annonsert et samarbeid med VATSIM, organisasjonen som i flere år har tilbydd menneskelig flygelederkontroller til de eldre versjonene av Flight Simulator, og som følgelig har gitt oss et veldig lidenskapelig og ekstremt seriøst undersamfunn. Det blir uansett spennende å se hvordan spillet oppfører seg på lanseringsdagen siden det selvsagt bare har vært noen hundre fly i luften under anmelderperioden (heldigvis nok til at jeg ikke følte meg ensom), men det forventes en kraftig økning de kommende dagene.

På dette tidspunktet bør det være klart for alle at Microsoft Flight Simulator er kapabelt til å hamle opp med det fansen av serien ønsker, men jeg må også stille spørsmålet om dette nye spillet kan tiltrekke nye virtuelle piloter. Som sagt er spillet veldig komplett og spennende, men utover friflygningen som har vært nøkkelen til alle flysimulatorene er det ikke så mange andre måter å prøve seg frem på. Spillet tilbyr opplæring dedikert til VFR, men spillet virker helt å ha glemt instrumentflygeregler, kjent som IFR. Om jeg ikke er kjent med flysimulatorer (eller ikke har fly-lisens) er det ingen opplæring som forklarer hvordan jeg på korrekt vis skal levere en flyplan. Videre er det ingen opplæring dedikert til fundamentale enheter som FMS eller enda enklere, autopiloten. Dette gjør læringskurven til spillet ekstremt bratt for de som aldri har spilt en flysimulator før, og jeg tror at Microsoft Flight Simulator igjen må belage seg på samfunnet sitt for å øke spillerdatabasen.

Det må derimot bemerkes at spillet inneholder utfordringer som går ut på å lande på noen ikoniske flyplasser som består av noen skumle innflygninger. Det finnes også en turistmodus som lar meg utforske fotogene steder, og som mest sannsynlig vil utvikles fremover. Spillet er nemlig alltid på nett og oppdateres konstant. Jeg tror mye innhold vil bli lagt til de kommende ukene og månedene. Jeg er også sikker på at butikken i spillet vil bli fylt opp med tredjepartsprodukter, både gratis- og premiuminnhold, som bare gjør spillet enda mer komplett.

Til slutt er det viktig å se på det tekniske aspektet med Microsoft Flight Simulator. Om du har spilt Microsoft Flight Simulator X er du kjent med problemene rundt optimalisering. Selv maskinvare som ble utgitt åtte til ti år etter spillet hadde problemer med å kjøre 60 bilder i sekundet. Selv om denne utgaven er uendelig mye mer kompleks fra et teknisk ståsted har det blitt optimalisert ganske bra. Til denne anmeldelsen brukte jeg maskin som kan karakteriseres som midt på treet. Med noen kompromisser klarer spillet å kjøre 60 FPS på de fleste punkter med unntak av realistiske byer hvor det enorme antallet bygninger ga meg noen problemer. Spillet bør nesten utelukkende installeres på en SSD siden lastetidene er ekstreme på en vanlig harddisk, og datautvekslingen blir en flaskehals for spillets prestasjon.

Jeg må også bemerke at spillet har noen finjusteringsproblemer. Jeg møtte på bugs mer enn én gang, og dette gikk på alt fra småting som plassering av broer (hvor biler kunne kjøre rett i elven) eller noen dårlige animasjoner (på et punkt fant jeg en horde elefanter som imiterte Michael Jacksons moonwalk på savannen), til mer alvorlige feil relatert til værsituasjon og noen sporadiske kræsj av spillet. Jeg vet ikke om det kommer en oppdatering før du får tak i spillet, men utgaven jeg har prøvd er i alle fall ikke feilfri.

La meg uansett være klinkende klar; Microsoft Flight Simulator er et ekstraordinært spill. Et spill som ser frem mot neste generasjon noen måneder før utgivelse av de nye konsollene. Det er et spill som lar oss utforske hele jordkloden, og som garanterer hundrevis eller tusenvis av timer med moro. De som liker sivile flysimulatorer vil tilbe dette spillet, og jeg føler meg sikker på at samfunnet til dette spillet vil blomstre i mange år fremover. Om Microsoft fortsetter å oppdatere produktet vil det bli skrevet inn i spillhistorien, og selvsagt vil det bli elsket av alle som har ventet på gjenopplivningen av denne serien så altfor lenge.