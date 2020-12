Microsoft Flight Simulator får VR-støtte denne måneden

Du ser på Annonser

Microsoft Flight Simulator er, dømt ut i fra Metacritic-anmeldelser, blant årets beste spill, og har virkelig blitt tatt godt imot av forbrukere verden over. Men mange mener at spillet virkelig burde hatt VR-implementering, og det skjer faktisk om ikke lenge.

Under en nylig Q&A på Twitch har Microsoft og Asobo avslørt at spillet endelig får direkte VR-støtte via en gratis oppdatering den 22. desember. Det kommer ikke til å være noen eksklusivitet til noen av plattformene heller.

"It will be open to all devices. Oculus family, Valve family - every family of headset is going to be supported," siger de.

Vi ga spillet 9 av 10, og anmeldelsen kan du lese her.