Microsoft Flight Simulator fokuserer på Japan i ny oppdatering

Nå har Tokyo Game Show startet, og i den sammenheng har Asobo Studio gitt oss en ny trailer fra Microsoft Flight Simulator som avslører at en spennende oppdatering vil kunne lastes ned fra og med den 29. september.

Jeg skriver spennende fordi oppdateringen vil gjøre det ekstra interessant å fly over Japan ved å finpusse seks japanske byer og flyplasser, samt en rekke kjente bygninger og områder. Da passer det godt at vi også får nye landingsutfordringer og Discovery-turer. På toppen av det hele har Japan generelt fått seg en overhaling slik at den vakre naturen virkelig fremheves, noe vi kan se klare eksempler på i traileren under.