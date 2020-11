Microsoft Flight Simulator forbedrer Storbritannia i januar

Du ser på Annonser

Asobo Studio har ikke akkurat ligget på latsiden etter at Microsoft Flight Simulator ble lansert i august. Med både massive oppdatering som har gjort Japan og USA mer detaljert og mindre forbedringer blir det allerede gode spillet stadig enda bedre, og utviklerne har ikke tenkt å gi seg med det første.

I den nyeste Twitch-streamen avslører de at den neste delen av verden som vil oppgraderes i Microsoft Flight Simulator er Storbritannia. Dette vil forhåpentligvis skje den 26. januar, og fokuset skal særlig være på England, Skottland og Wales med mellom femti og seksti områder. Da kan vi se frem til vakre kirker, mer detaljerte utgaver av blant annet Liverpool John Lennon Airport og Manchester Barton, nye landingsutfordringer og mer.

Før den tid planlegger de å implementere full virtual reality-støtte med oppdateringen som skal slippes den 22. desember. Dette skal vi få vite mer om den 16. eller 17. desember.

I samme slengen har vi også fått en oversikt over hva spillere over hele verden ønsker å se, noe som blant annet avslører at helikoptere foreløpig er planlagt for 2022. Du kan se hele listen under.