Microsoft Flight Simulator kan komme til Xbox One

Ett av de mest krevende spillene til PC i dag er Microsoft Flight Simulator. Det blir en real match for de kraftige Xbox Series-konsollene når det slippes til sommeren, men det virker faktisk som at Microsoft ikke har gitt opp håpet om en Xbox One-versjon.

Nå forteller Microsoft Flight Simulator-sjefen Jorg Neumann mer om dette til Eurogamer:

"Obviously memory matters. Certainly on Ultra settings, you need a big PC - well, that's a lot, lot more memory than what you had on an Xbox One. So it's a journey, like most things, you know - let's get the Xbox Series X and S versions done, and then we'll look ahead after that. We never close doors, and there are other options, though it's a little bit too early to talk about it."

Kort sagt virker det som at det fortsatt er muligheter for at det kommer til Xbox One, men at hardwaren gjør det vanskelig... Håper du at spillet blir tilgjengelig på Xbox One en dag?