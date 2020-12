Microsoft Flight Simulator klart for Xbox Series i sommer

Du ser på Annonser

Asobo Studio sitt nye Microsoft Flight Simulator har tatt verden med storm etter at det ble lansert på PC i august, men mange har ventet spent på når det nydelige spillet vil komme til Xbox. I natt fikk vi gode og dårlige nyheter.

Vi har nemlig fått en ny trailer som viser frem Xbox Series X-utgavene av Microsoft Flight Simulator, og bekrefter at den nydelige utgaven kommer sommer 2021. Derfor er det nok ekstra skuffende for mange å kun se Xbox Series nevnt under plattformer. Til og med i pressemeldingen nevner de bare Xbox Series-konsollene og Xbox Game Pass, så det høres ut som om Xbox One-utgaven er kansellert. Jeg har sendt en mail til Microsoft for å få det avklart.