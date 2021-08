Microsoft Flight Simulator lar oss kappfly i høst

HQ

To måneder har gått siden vi fikk vite at Norge skulle bli penere i Microsoft Flight Simulator, så da var selvsagt det viktigste landet unnagjort. Dessverre fikk tyskerne, østerrikerne og sveisterne nylig beskjed om at de må vente lengre på at de landene blir penere i spillet, men ventetiden blir ikke altfor lang.

Asobo Studio har gitt oss en ny trailer som avslører at World Update VI vil slippes den 7. september. Da vil altså Sveits, Tyskland og Østerrike bli enda penere ved å gjøre over hundre steder i landene langt mer detaljerte.

Som vanlig vil denne oppdateringen være gratis, men ikke alt vil være det. Det tyske studioet avslører også en ny utvidelsestype kalt "Local Legends". Dette er berømte fly fra ulike regioner i verden. Da passer det godt at første fly man kan betale for er tyske Junkers JU-52 fra 1930-tallet som legges ut for salgs samtidig som World Update VI.

Siden vi uansett snakker om tyske ting som flyr er det like greit å også vise til den nederste traileren under som avslører at et av de første helikopterene som blir en del av Microsoft Flight Simulator i november er det elektriske Volocopter.

Deretter skifter vi helt beite for å fokusere på fart. Dessverre snakker jeg ikke om Top Gun-utvidelsen, men i stedet implementeringen av STIHL National Championship Air Races. Når denne utvidelsen blir tilgjengelig en gang i høst vil vi få en rekke lynraske fly som kan brukes til å fly om kapp med andre spillere på internett. Nærmere informasjon om alt dette vil komme etter hvert.

