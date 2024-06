Microsoft Flight Simulator når over 15 millioner spillere

HQ

Microsoft Flight Simulator gjorde comeback i 2020 etter mange års fravær, og det ble en umiddelbar hit takket være et virkelig dypt spillsystem som kunne nytes selv uten detaljert kunnskap om flyging.

Siden den gang har folk fløyet verden rundt for å se den vakre planeten vår og landet på alle slags flyplasser med en rekke ulike fly. Og nå har en ny milepæl blitt nådd.

Ifølge Instagram har over 15 millioner piloter satt seg inn i en digital cockpit for å fly, og til sammen har de gjennomført over 1 000 000 000 flyvninger.

Vi ga Microsoft Flight Simulator en svært høy poengsum da det ble utgitt, og vi synes selvsagt at dette er veldig velfortjent. Senere i år kommer oppfølgeren Microsoft Flight Simulator 2024, og i mellomtiden fortsetter Asobo Studio å utvikle og forbedre spillet, nå sist med en stor Las Vegas-oppdatering.