Microsoft Flight Simulator passerer to millioner spillere

Da Xbox Game Studios etter lang tid bestemte seg for å slippe en nytt Microsoft Flight Simulator valgte de å ikke holde tilbake på kostnadene. De brukte alt av ressurser for å by på den beste opplevelsen av å fly over hele verden, med autentisk vær og den beste flyfysikken noensinne samt ikke minst banebrytende grafikk.

Spillet fikk flotte anmeldelser og i september nådde spillet en million spillere, og siden har det bare fortsatt å vokse.

Nå meddeler Microsoft at over to millioner spillere har prøvd sine vinger siden lanseringen - og dette er kun på PC ettersom Xbox Series-utgaven ikke kommer før til sommeren. Microsoft Flight Simulator får også VR-støtte den 23. desember, hvilket sannsynligvis kommer til å tiltrekke enda flere spillere.

Nedenfor finner du en infografikk fra Asobo Studio og Microsoft som gir et lite innblikk i spillernes flyvaner. Som du kan se har spillerne enda ikke utforsket hele verden, flyplassen Heathrow populær å lande på og New York City er den mest populære byen å besøke.