Microsoft Flight Simulator til Xbox One har blitt aldersmerket av PEGI

Microsoft Flight Simulator ble sluppet til PC i august i fjor, og det er et krevende beist som kan få selv de beste PCene til å svette. Kanskje er det en av grunnene til at Xbox Series-versjonen har tatt så mye lenger tid, som etter planene skal slippes i sommer.

Men med tanke på hvor mange spill som har blitt utsatt i det siste, er det ikke rart om man frykter en utsettelse her også. Men ny informasjon tyder på at en sommerlansering heldigvis fortsatt er planlagt. Nå har nemlig Xbox One-versjonen blitt aldersmerket av PEGI. Det er verdt å notere at Xbox One-versjonen enda ikke er annonsert.

Om det ikke er en feil kan vi altså regne med to versjoner av spillet denne sommeren, til Xbox One og Xbox Series, samt at forsinkelser trolig kan unngås.